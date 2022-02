Historischer Sieg des FC Hansa : Fans empfangen ihr Team mit Pyro-Technik, Raketen und Applaus

Rund 70 bis 80 Anhänger begrüßen Mannschaft und Trainerteam am Sonntagabend kurz nach 21.30 Uhr zurück in Rostock.

Rostock | Die Emotionen mussten raus. Mannschaft und Fans des FC Hansa Rostock haben am Sonntag den historischen 4:1-Sieg bei der SG Dynamo Dresden ausgelassen gefeiert. Rund 70 bis 80 Anhänger begrüßten ihr Team am Abend kurz nach 21.30 Uhr wieder zurück in Rostock. Als der Mannschaftsbus auf das Gelände des Rostocker Sportforums in der Kopernikusstraße einbog...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.