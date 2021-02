3. Fußball-Liga : 1:0 – Hansa zittert sich zum Heimsieg gegen Mannheim

Am 25. Spieltag feiern die Rostocker den zwölften Saisonsieg und festigen ihren Platz in der Spitzengruppe der Liga.

Rostock | Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock bleibt in der Erfolgsspur. Die Ostseestädter bezwangen am 25. Spieltag den SV Waldhof Mannheim mit 1:0. Den Treffer erzielte Nico Neidhart in der 22. Minute. Durch den zwölften Saisonsieg festigte der FCH den dritten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.