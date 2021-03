3. Fußball-Liga : Hansa hofft auf mehr Zuschauer gegen Magdeburg

Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt gegen Halle will Rostock die Kapazität gegen Magdeburg auf 3000 Zuschauer erhöhen.

Rostock | Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hofft im nächsten Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am 10. April auf 3000 Zuschauer im Ostseestadion. Ursprünglich wollte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen schon am vergangenen Sonnabend bei der Partie gegen den Halleschen FC (1:0) diese Anzahl an Fans in die Arena lassen. 1100 negative Tests am Sonnabend ...

