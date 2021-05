3. Fußball-Liga : Der FC Hansa hat weiterhin alles in der eigenen Hand

Die Rostocker sind nach dem 0:0 gegen Zwickau weiterhin Zweiter mit zwei Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz.

Rostock | Der FC Hansa ist am 36. Spieltag der 3. Fußball-Liga im heimischen Ostseestadion über ein 0:0 gegen den FSV Zwickau nicht hinausgekommen. Dennoch bleiben die Rostocker Zweiter und haben den Aufstieg in die 2. Bundesliga weiterhin in der eigenen Hand. Denn auch die Konkurrenten 1860 München (1:1 beim SV Wehen Wiesbaden) und FC Ingolstadt (0:0 gegen Saa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.