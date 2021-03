3. Fußball-Liga : Keine Zuschauer beim Hansa-Spiel gegen Magdeburg

Die Ostseestädter werden keinen Antrag auf die Zulassung von Zuschauern beim Ost-Duell stellen.

Rostock | Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock wird sein Heimspiel am 10. April gegen den 1. FC Magdeburg als Geisterspiel und damit ohne Zuschauer austragen. Der Club wird keinen Antrag auf die Erteilung einer Sondergenehmigung stellen. Wir halten das aufgrund der steigenden Zahlen und weil die Seawolves auch am 10. April ihren Feldversuch mit Zuschauern in ...

