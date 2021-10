Fußball : 2:0 – John Verhoek schießt den FC Hansa Rostock zum Sieg in Kiel

Dem Niederländer gelingt im Ostseeduell ein Doppelpack beim dritten Saisonsieg der Kogge

Rostock | Der FC Hansa hat den Negativtrend gestoppt. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie setzten sich die Rostocker am 9. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:0 (2:0) bei Holstein Kiel durch. Es war der dritte Saisonsieg des Neulings. Weiterlesen: Die Partie zum Nachlesen in unserem Liveticker Hansa-Coach Jens Härtel nahm zwei personelle Wechsel v...

