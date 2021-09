Fußball : Zweitligist FC Hansa Rostock prüft rechtliche Schritte

Im Vergleich zu vielen anderen Bundesligisten dürfen die Norddeutschen die Zuschauerzahl im Ostseestadion nicht erhöhen.

Rostock | In vielen Bundesländern werden die Corona-Regeln gelockert und mehr Besucher bei Veranstaltungen zugelassen. Auch in den Fußballstadien steigen die Zuschauerzahlen. Nur in Rostock sind weiterhin lediglich 14 500 Fans zugelassen, wenn am Sonnabend um 20.30 Uhr der FC Hansa Rostock am 8. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga auf den FC Schalke 04 trifft. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.