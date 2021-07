Fußball in Rostock : 1:3 – Der FC Hansa verpatzt den Auftakt gegen den Karlsruher SC

Trotz ansprechender Leistung und tollem Kampf unterliegt der Aufsteiger zum Saisonauftakt. Dennoch zeigte Rostock, dass das Team in der Liga bestehen kann.

Rostock | Der FC Hansa hat einen erfolgreichen Auftakt in die Saison 2021/22 verpasst. Trotz engagierter Leistung verloren die Rostocker am 1. Spieltag der neuen Zweitliga-Saison gegen den Karlsruher SC mit 1:3 (0:2). Dennoch bewiesen die Norddeutschen, dass die in der Liga mithalten können und wurden von rund 14 000 Hansafans mit warmen Beifall verabschiedet. ...

