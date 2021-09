Fußball in Rostock : 0:1 – Der FC Hansa verliert Test gegen polnischen Erstligisten

Pogon Stettin, aktueller Zweiter der Ekstraklasa, war der erwartet hartnäckige Gegner.

Rostock | Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat die Länderspielpause zu einem internationalen Testspiel genutzt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit trafen die Norddeutschen im heimischen Ostseestadion am Donnerstagnachmittag auf den polnischen Erstligisten Pogon Stettin. Am Ende unterlagen die in der Offensive harmlosen Rostocker mit 0:1. Auf Seiten der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.