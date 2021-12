Fußball : 1:1 – Der FC Hansa Rostock verpasst erneut den Heimsieg

Die Ostseestädter kommen gegen ein stark ersatzgeschwächtes Schlusslicht FC Ingolstadt trotz Chancenplus über ein 1:1 nicht hinaus.

Rostock | Lange Gesichter beim FC Hansa Rostock: Der Fußball-Zweitligist hat am 16. Spieltag gegen ein stark ersatzgeschwächtes Schlusslicht FC Ingolstadt den Heimdreier verpasst und musste sich mit einem 1:1 begnügen. John Verhoek glich die Führung der Gäste zu Beginn der zweiten Hälfte per Kopf aus (49.). Gleiche Start-Elf wie beim Remis in Paderborn Wä...

