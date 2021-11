FC Hansa Rostock : Spieler sind sich einig: „Das wirft uns gar nicht zurück“

Nicht nur den dritten Meisterschafts-Dreier in Folge strebte der FC Hansa am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga an, sondern wollte zugleich die 20 Punkte erreichen. Daraus wurde nichts. Doch die Köpfe bleiben oben.

Rostock | Mit jetzt 20 Punkten hätte der FC Hansa bis zur Saison-Halbzeit sogar noch die Spiele am Sonntag um 13.30 Uhr in Paderborn sowie gegen Ingolstadt und beim Hamburger SV als „Puffer“ gehabt, um sein Konto weiter aufzustocken. Doch die Rostocker blieben nach dem 1:2 gegen den FC Erzgebirge Aue vorerst bei 17 Zählern stehen. So lief es beim 1:2 gege...

