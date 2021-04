Hansa Rostock : Härtel sauer – Ex-Magdeburger gegen Bayern nicht im Kader?

Vor allem Türpitz und Schwede enttäuschten ihren Trainer in seinem großen Spiel. Das könnte Konsequenzen haben.

Rostock | Vielleicht war es doch nicht nur eine Niederlage wie jede andere, die, gegen den alten Arbeitgeber. Als Jens Härtel nach dem 0:2 von Hansa Rostock gegen den 1. FC Magdeburg an die Mikrofone trat, tat er das nicht so gelassen, wie man es von ihm kennt. Dabei hatte seine Mannschaft zwar verloren, doch keineswegs mit indiskutabler Leistung. Hansa hat in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.