FC Hansa Rostock : Calogero Rizzuto trifft erstmals auf Ex-Club Erzgebirge Aue

Der 29-Jährige, der im Unfrieden die Sachsen verließ, fand sein neues fußballerisches Glück in Rostock und entwickelte sich rasch zum Leistungsträger.

Rostock | Sechs Jahre lang spielte Calogero Rizzuto für den FC Erzgebirge Aue und stieg mit den Veilchen 2016 in die 2. Fußball-Bundesliga auf. Seit Sommer steht der 29-Jährige beim FC Hansa Rostock unter Vertrag und entwickelte sich rasch zum Leistungsträger. Am Sonnabend um 13.30 Uhr trifft Rizzuto in seinem neuen Wohnzimmer, dem Ostseestadion, auf seinen Ex-...

