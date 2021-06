Hansa Rostock : Trainingsauftakt vor 100 Fans

In fünfeinhalb Wochen steht für Hansa der 1. Spieltag in der 2. Bundesliga auf dem Programm. Bis dahin soll sich noch einiges am Kader tun. Auch ein kurzes Trainingslager hat die Kogge noch geplant.

Rostock | Vor 100 Fans ist Hansa Rostock am Donnerstagvormittag in die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der 2. Bundesliga gestartet. Beim Trainingsauftakt am Ostseestadion waren 21 Spieler dabei. Vom bisherigen Kader für die neue Spielzeit fehlten Neuzugang Streli Mamba (private Gründe) sowie Damian Roßbach (medizinische Gründe) und Tobias Schwede (Reha...

