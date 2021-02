FC Hansa Rostock : Stürmer John Verhoek will den nächsten Dreier

Der Angreifer ist mit Rostock am 26. Spieltag der 3. Fußball-Liga am Sonnabend ab 14 Uhr bei Viktoria Köln zu Gast.

Rostock | Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock will am Sonnabend um 14 Uhr im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln seinen Lauf fortsetzen. Durch zuletzt sechs Siege und ein Remis in sieben Spielen – 19 von 21 möglichen Punkten – festigten die Norddeutschen den dritten...

