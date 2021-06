Hansa Rostock : Saisonauftakt gegen Karlsruhe im Ostseestadion

Der letzte Spieltag ist bereits terminiert: Dafür reist Hansa am 15. Mai 2022 nach Hamburg zum HSV.

Rostock | Hansa Rostock startet mit einem Heimspiel in die neue Saison in der 2. Bundesliga. Auftaktgegner wird der Karlsruher SC sein. Das geht aus dem von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am Freitagmittag veröffentlichten Rahmenspielplan hervor. Die neue Spielzeit startet am 23. Juli. Das erste Auswärtsspiel bestreitet Hansa eine Woche drauf bei Hannover 9...

