Hansa Rostock : Bahn wird Vater – aber nicht in München

Der gerade aus der Gelbsperre zurückgekehrte Simon Rhein könnte ihn ersetzen. Ein Ausfall steht derweil aber fest.

Rostock | Sein Fehlen machte sich gegen Magdeburg bemerkbar. Simon Rhein konnte aufgrund seiner fünften Gelben Karte nicht mitwirken. Der Winter-Neuzugang, der bisher in zwölf Partien für Hansa zum Einsatz kam, „hätte uns sicher in der ein oder anderen Phase gut getan“, sagte sein Trainer Jens Härtel, wollte jedoch nicht alles an dieser einen Personalie festmach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.