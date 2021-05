Hansa Rostock : Hansa steigt auf, wenn ...

Nur in anderthalb von neun möglichen Konstellationen am letzten Spieltag steigt Hansa nicht auf.

Rostock | Seit dem Sieg vom letzten Wochenende gegen die SpVgg Unterhaching ist klar: Hansa Rostock (70 Punkte) hat im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga zumindest schon mal den Relegationsplatz sicher. „Das ist Fakt“, sagte auch Trainer Jens Härtel, ergänzte aber: „Haben will das in unserer Situation jetzt natürlich keiner, nachdem wir so lange auf Pl...

