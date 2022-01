FC Hansa Rostock : Jens Härtel ist jetzt seit drei Jahren Chefcoach der Kogge

Am 9. Januar 2019 wurde der gebürtige Sachse als Nachfolger von Pavel Dotchev vorgestellt.

Rostock | Jubiläum für Jens Härtel: Am Sonntag ist der gebürtige Sachse genau drei Jahre lang Trainer beim Fußball- Zweitligisten FC Hansa Rostock. Am 9. Januar 2019 übernahm er die Mannschaft von Vorgänger Pavel Dotchev und krönte seine bisherige Zeit an der Ostseeküste im Sommer 2021 mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Für den 52-Jährigen sei das Datum ...

