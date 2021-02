Liveticker : Hansa Rostock empfängt Verl bei frostigen Temperaturen

Vier Siege in Serie, trotzdem nur ein Punkt als der Gegner. Hansa kann sich gegen Verl nicht ausruhen.

Rostock | Gegen die Verler, die Hansa schon im Hinspiel besiegen konnte, soll nun der fünfte Sieg in Serie her. Hansa in der Kälte-Schlacht gegen Verl ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.