2. Bundesliga : Mit Pascal Breier auf dem Platz ist der FC Hansa noch unbesiegt

Der 29-jährige Angreifer, der bislang über Kurzeinsätze nicht hinauskam, schnürte beim Start-Elf-Debüt in Karlsruhe einen Doppelpack.

Rostock | In den sechs Partien, in denen Pascal Breier in dieser Saison bislang zum Einsatz kam, hat Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock zumindest nicht verloren. Das gilt sowohl in der Liga (5), als auch im Pokal (1). Mit seinem 3:3 in Regensburg in der letzten Minute der Verlängerung rettete der 29-Jährige die Kogge ins Elfmeterschießen, das der FCH letztlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.