FC Hansa Rostock : Mit der Konstante Damian Roßbach zum Sieg bei Jahn Regensburg

Der 28-jährige Verteidiger, der Anfang der Woche Vater einer Tochter wird, befindet sich aktuell in bestechender Form und reißt seine Mitspieler mit.

Rostock | Damian Roßbach ist bislang eine der große Konstanten im Team des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock. Der Abwehrmann stand bislang in jedem Spiel in der Start-Elf und wurde nur beim 0:1 in Nürnberg ausgewechselt (78.). Ansonsten absolvierte er jede Partie über die vollen 90 Minuten. Auch am 13. Spieltag baut Hansa-Coach Jens Härtel wieder auf den 2...

