Ein großer Tag für Rostock : Nach fünf Monaten wieder Zuschauer beim Fußball

Wir begleiteten drei der 702 Fans, die das Glück hatten, beim Spiel des FC Hansa gegen Halle im Stadion dabei zu sein.

Rostock | Das Z steht für die Woiwodschaft Zach.Pomorskie. Es folgen die Rostocker Zahl und der Name des Herzensvereins: Z7 HANSA. Bei manchen Leuten erkennt man schon am (polnischen Wunsch-) Autokennzeichen, welch „Geistes Kind“ sie sind. So auch bei Björn Spindler. Der Bundeswehr-Angehörige arbeitet in Stettin. Ist mithin nur am Wochenende daheim bei se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.