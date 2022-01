FC Hansa Rostock : Neuer Trainerjob für den ehemaligen Hansa-Kicker Bradley Carnell

Der 44-Jährige, der 2009/10 in Rostock unter Vertrag stand übernimmt einen neuen Club in Major League Soccer.

Rostock | Neue Aufgabe für Bradley Carnell: Der ehemalige südafrikanische Nationalspieler, der 2009/10 auch beim FC Hansa unter Vertrag stand, ist neuer Cheftrainer des St. Louis City SC. Der Verein soll ab 2023 in der Major League Soccer (MLS), der höchsten Spielklasse in den USA und Kanada an den Start gehen. Weiterlesen: Jetzt mitmachen bei der NNN-Sportl...

