Fußball : Neuer Verteidiger für den FC Hansa Rostock

Die Ostseestädter befinden sich wohl in aussichtsreichen Gesprächen mit Timo Becker vom FC Schalke 04.

Rostock | Vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (18.30 Uhr) bei RB Leipzig könnte es beim Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock noch einen Neuzugang geben. Timo Becker vom Zweitliga-Kontrahenten FC Schalke 04 soll bereits am vergangenen Freitag zu Gesprächen in Rostock gewesen sein. Klar ist, dass die Gelsenkirchener den 24-jährigen Innenverteidiger gern ...

