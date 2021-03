3. Fußball-Liga : Spielt Hansa Rostock gegen Magdeburg vor 3000 Zuschauern?

Nach dem Testlauf mit 702 Fans gegen Halle will der Drittligist die Zahl der Zuschauer im Ostseestadion weiter erhöhen.

Rostock | Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock will die Zahl der Zuschauer im Ostseestadion weiter erhöhen. „Jetzt fühlen wir uns bereit für die 3000“, sagte Rostocks Vorstandsvorsitzender Robert Marien gegenüber der Presse am Mittwoch. Am vergangenen Samstag hatten die Mecklenburger vor 702 Zuschauern gegen den Halleschen FC mit 1:0 gewonnen. Das nächste He...

