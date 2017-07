Saisonauftakt 3. Liga Fußball : Benyamina vom Punkt, Henning aus 45 m - Hansa siegt 2:0

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Scharnweber 1 von 1

Der FC Hansa Rostock ist mit einem 2:0 (1:0)-Sieg bei Sportfreunde Lotte in die neue Saison in der 3. Fußball-Liga gestartet. Soufian Benyamina (19. Minute) und der eingewechselte Bryan Henning (88.) erzielten vor 3354 Zuschauern für die Mecklenburger die Tore. In der Hansa-Startelf standen heute sechs Neuzugänge.

Mit der frühen Führung erwischten die Hanseaten beim Pflichtspieldebüt von Trainer Pavel Dotchev einen Start nach Maß. Benyamina verwandelte einen an Willi Evseev verursachten Strafstoß cool ins untere rechte Eck.

In der Folge kontrollierten die von über 1500 Fans angefeuerten Gäste die Begegnung relativ sicher. Der erst am Donnerstag verpflichtete Torhüter Janis Blaswich musste in der ersten Halbzeit nur einmal bei einem Freistoß von Andrej Dej (33.) ernsthaft eingreifen.

Auch nach dem Wiederanpfiff blieb die Partie ohne große Torraumszenen. Hansa verwaltete den Vorsprung und legte kurz vor Schluss nach, als Henning aus gut 40 Metern über dem zu weit vor dem Tor positionierten Lotte-Schlussmann Benedikt Fernandez einnetzte.

Statistik, SF Lotte - Hansa Rostock 0:2 (0:1)

SF Lotte: Fernandez - Langlitz, Acquistapace, Heyer, Neidhart - Dej - Freiberger (68. Putze), Hober (68. Rosinger), Wendel, J. Lindner (46. Oesterhelweg) - Al Ghaddioui

Hansa Rostock: Blaswich - Riedel, Nadeau, Hüsing, Holthaus - Bischoff (69. Br. Henning) - Wannenwetsch, Owusu (76. Ziemer), Evseev (89. Väyrynen), Bouziane - Benyamina

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin) - Zuschauer: 3354 Tore: 0:1 Benyamina (19./Foulelfmeter), 0:2 Br. Henning (88.)

Ergebnisse 1. ST, Freitag: Karlsruher SC - VfL Osnabrück 2:2 (0:2) - Samstag: Werder Bremen II - Unterhaching 3:0 (0:0); Rot-Weiß Erfurt - Preußen Münster 1:1 (1:1); Sportfr. Lotte - Hansa Rostock 0:2 (0:1); Hallescher FC - SC Paderborn 07 4:4 (1:3); Fortuna Köln -VfR Aalen 1:0 (0:0); SV Wehen Wiesbaden - FC CZ Jena 1:0 (1:0); SV Meppen - Würzburger Kickers 2:2 (1:0) - Sonntag: SG Sonnenhof Großaspach - 1. FC Magdeburg; Chemnitzer FC - FSV Zwickau (beide 14.00 Uhr)

von svz/dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 16:16 Uhr