FC Hansa Rostock : Brand vor Wechsel

Die Zeichen stehen auf Auflösung: Hansas Ex-Coach Christian Brand hat seinen Wechselwunsch an die Weser bei Hansas Vereinsverantwortlichen geäußert. Der 45-Jährige soll den freien Trainerposten bei der U 17 von Werder Bremen übernehmen.

„Wir wollen in diesem speziellen Fall der beruflichen Zukunft von Christian Brand nicht im Wege stehen und sehen von einer möglichen Ablösesumme ab“, erklärt FCH-Vorstandsvorsitzender Robert Marien. Der Rostocker Traditionsverein habe dem ehemaligen Trainer ein Auflösungsagebot zukommen lassen. „Es liegt an ihm, ob er diese sich aufbietende Chance nutzen möchte“, so Robert Marien weiter.

von Marie Boywitt

erstellt am 14.Jun.2017 | 12:22 Uhr