Hansa-Saisonauftakt nach Maß : Frech aufgespielt und Sieg dank Henning-Traumtor

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Beim VfL Sportfreunde Lotte gewannen die Rostocker mit 2:0 (1:0). Zuletzt gelang den Hanseaten ein Dreier zum Auftakt in der Spielzeit 2014/15 beim 4:3 gegen Preußen Münster.

Das Tor des Tages erzielte der 22-jährige Hanseat Bryan Henning (88.), der erst in der 67. Minute für den verletzten Amaury Bischoff in die Partie kam. Denn der gegnerische Keeper kam nach einem langen Ball weit aus seinem Tor heraus und klärte direkt in die Füße des Hanseaten. Der zog aus gut 50 Metern einfach mal direkt ab – und traf. „Bei dem Schuss habe ich nicht überlegt. Als der Ball meinen Fuß verlassen hat, hatte ich schon ein gutes Gefühl“, sagt Henning. Und auch sein Kapitän Bischoff, für den er aufs Feld musste, war begeistert: „Er ist ein junger Spieler, kennt nur das Spiel in einer zweiten Mannschaft und dann macht er in seinem ersten Spiel so ein Traumtor vor diesen Fans mit so einer geilen Stimmung. Solche Spieler bringen uns weiter.“

Dabei ist Henning als Abräumer im Mittelfeld verpflichtet worden. „Allgemein schieße ich eher wenig Tore und dann so einen Treffer zu erzielen, ist wunderbar“, so der 22-Jährige. Bei seinem Trainer Pavel Dotchev sorgte der Treffer für ein Lachen: „Das war absolut frech. Bryan macht manchmal so wahnsinnige Sachen sowohl positiv als auch negativ. Der Ball war in der Luft wie ein Strich, genial – ein Traum.“

Von Beginn an präsentierten sich die Hanseaten kämpferisch und trotzten den Lottern und der Hitze auf dem Platz – vor allem die Defensive um die Innenverteidiger Oliver Hüsing und Julian Riedel bot den Hausherren keine Chance und nach vorne versuchten die „jungen Wilden“ von der Ostsee immer wieder Nadelstiche zu setzen. „Ich habe immer gesagt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Fußballerisch haben wir noch einiges zu tun. Heute waren Wille, Laufbereitschaft und Einstellung entscheidend, dass die Mannschaft gewonnen hat, nichts anderes“, erklärt Dotchev.

Nach 15 Minuten kombinierten sich Willi Evseev und Mike Owusu mit einem doppelten Doppelpass durchs Mittelfeld der Gastgeber. Die Flanke von links findet im Strafraum keinen Abnehmer – aber es gab einen Pfiff und das Zeichen vom Unparteiischen Daniel Siebert auf den Elfmeterpunkt. Grund: Evseev wurde von Tim Wendel zu Fall gebracht. Soufian Benyamina schnappte sich die Kugel und versenkte zum 1:0 (19.).