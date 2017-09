Rostock gegen Aalen : Hansa feiert ersten Heimsieg

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

30.Sep.2017

Hansa Rostock hat am Samstag mit einem schwer erkämpften 1:0 (0:0) gegen den VfR Aalen den ersten Heimsieg in dieser Saison in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Willi Evseev (53.Minute) erzielte das Tor vor 8900 Zuschauern im Ostseestadion für die Mecklenburger. Ihr bis dato letzter Heimerfolg lag fast sechs Monate zurück. Auch ohne die gesperrten Bryan Henning und Tim Väyrynen war Hansa von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und hätte gegen ebenfalls ersatzgeschwächte Gäste schon bis zur Pause in Führung liegen müssen.

Stürmer Soufian Benyamina scheiterte in der 17. Minute aber an VfR-Keeper Daniel Bernhardt. Evseev traf elf Minuten später nur die Latte.

Nach dem Wechsel zielte der offensive Mittelfeldspieler besser und köpfte eine Ecke von Kapitän Amaury Bischoff zu seinem zweiten Saisontreffer ein. Danach verpassten es die Hanseaten, mit dem zweiten Tor für eine Vorentscheidung zu sorgen. Sie mussten bis zum Schluss um den Sieg bangen.