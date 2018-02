Rostock vs. Magdeburg : Hansa: Heiße Phase beginnt

Am Samstag spielt der FC Hansa gegen den 1. FC Magdeburg. Die Partie, die um 14 Uhr im Ostseestadion angepfiffen wird, gilt aufgrund rivalisierender Fan-Gruppierungen als Hochrisikospiel. Deshalb gibt es rund um die Ausstragungsstätte und am Bahnhof Einschränkungen zu beachten.

Bereits ab 8 Uhr gelten Straßensperrungen in der Schillingallee ab Einfahrt Kreisverkehr/Dürerplatz sowie in der Ernst-Heydemann-Straße. In den genannten Bereichen ist ebenfalls ab 8 Uhr auch das Parken verboten. Die Notaufnahmen der Universitätskliniken sind über die bekannten Zufahrten zu erreichen. Teilweise Parkverbote gibt es ab morgens in der Strempelstraße und der Rembrandtstraße.

Von 9 bis 12 Uhr ist das Halten und Parken auch in der Liskowstraße zwischen Einmündung Parkstraße und Einmündung Voßstraße sowie in der Straße Bei der Tweel zwischen Einmündung Liskowstraße und Einmündung Hundertmännerstraße/Erich-Schlesinger-Straße untersagt. Anwohner werden gebeten, auf die Beschilderung zu achten.

Die Eishalle in der Schillingallee ist für Besucher morgen nur zu Fuß über die Kopernikusstraße/Sportforum oder über den Barnstorfer Wald zu erreichen.

Aufgrund der Anreise der Gästefans sind zwischen 8 und 20 Uhr auch die Parkplätze auf der Südseite des Hauptbahnhofes – Albrecht-Kossel-Platz und Erich-Schlesinger-Straße (gegenüber Nordex) – gesperrt.