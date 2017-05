Rostock gegen Pampow : Hansa ist erneut Landespokalsieger

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Hansa Rostock hat zum dritten Mal in Serie den Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Der Drittligist setzte sich am Donnerstag in Neustrelitz mit 3:1 (2:0) gegen den MSV Pampow aus der Verbandsliga durch. Marcel Ziemer (6. Minute, 19.) und der eingewechselte Jeff-Denis Fehr (90.+2) erzielten vor 2800 Zuschauern im Parkstadion die Tore für die Hanseaten, die ein letztes Mal von Co-Trainer Uwe Ehlers betreut wurden. Rafael da Silva Cruz (71.) erzielte den Ehrentreffer für den Tabellen-Vierten der sechsten Liga.

Mit den beiden frühen Treffern durch Mittelstürmer Ziemer erwischten den Rostocker, bei denen einige Spieler zum letzten Mal für den Traditionsclub aufliefen, einen Start nach Maß. Auch in der Folge war der ehemalige Bundesligist spielbestimmend, versäumte es aber, die Überlegenheit auch in Zählbares umzusetzen. Der in der zweiten Halbzeit eingewechselte Aleksandar Stevanovic traf in der 57. Minute mit einem Freistoß nur den Pfosten.

Pampow steckte trotz des vermeintlich vorentscheidenden Rückstands nicht auf und wurde noch mit dem Anschlusstreffer belohnt. Zu mehr langte es nicht. Fehr traf in der Nachspielzeit mit einem Distanzschuss aus Rechtsaußenposition ins linke Eck und machte damit alles klar.

Hansa ist damit erneut für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert. In den beiden vergangenen Jahren war der Club jeweils sofort ausgeschieden: 2015 nach einem 4:5 im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Kaiserslautern, 2016 mit 0:3 gegen Fortuna Düsseldorf.

von Gert Glaner

erstellt am 25.Mai.2017 | 16:55 Uhr