FC Hansa Rostock : Hansa verlängert mit Hauptsponsor

Fußball-Drittligist und Online-Wettanbieter Sunmaker bauen Partnerschaft aus

von svz.de

13. März 2018, 10:00 Uhr

Der FC Hansa Rostock verbucht einen wichtigen wirtschaftlichen Erfolg: Der Fußball-Drittligist und sein derzeitiger Haupt- und Trikotsponsor Sunmaker haben vorzeitig ihre Zusammenarbeit auf die kommende Saison 2018/19 erweitert.

„Für uns ist es ein tolles Zeichen und vor allem Bekenntnis, dass für unseren Hauptsponsor so frühzeitig klar war, die Zusammenarbeit mit uns fortsetzen und sogar erweitern zu wollen“, erklärt Robert Marien, Vorstandsvorsitzender des FC Hansa.

So wird weiterhin das Logo des Online-Wettanbieters die Trikots und Trainingsbekleidung der Profimannschaft zieren und ab der kommenden Spielzeit zudem auch die Trainer- und Auswechselbank der Kogge. Für das Unternehmen sei diese Erweiterung ein logischer Schritt nach der erfolgreichen Zusammenarbeit. Denn bereits seit dem Jahr 2016 ist die Firma beim FCH als Unterstützer dabei, zunächst als Bandensponsor, dann Haupt- und Trikotsponsor.

„Als erster privater Sportwettenanbieter Hauptsponsor eines solchen Traditionsvereins zu sein, war und ist uns auch für die neue Saison eine große Ehre. Als Teil eines börsennotierten Unternehmens und Inhaber der verfügbaren deutschen Lizenzen werden wir unsere Zusammenarbeit ausbauen“, so ein Sunmaker-Sprecher. Das internationale Unternehmen ist bereits Partner bei vier weiteren Clubs in der 3. Liga: Chemnitzer FC, VfL Osnabrück, Hallescher FC und SC Paderborn 07. Die Firma gehört seit Juli 2015 zu dem an der Börse notierten schwedischen Unternehmen Cherry AB. Von der Kooperation in der Spielzeit 2017/18 soll der Verein mit einer mittleren sechsstelligen Euro-Summe pro Saison profitiert haben.

„Wir sind sehr stolz, auch künftig dieses international agierende Unternehmen an unserer Seite zu wissen und freuen uns, mit der Verlängerung eine weitere wichtige Weiche für eine erfolgreiche Zukunft stellen zu können“, so Robert Marien weiter.