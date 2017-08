Tor des Monats : Hansas Torschütze Henning steht zur Wahl

vergrößern 1 von 1 Foto: geos 1 von 1

Mit seinem Treffer aus 50 Metern zum 2:0 in Lotte hat es der Rostocker Bryan Henning in die Wahl zum Tor des Monats Juli der ARD-Sportschau geschafft. Zuletzt war dies Marcel Ziemer mit einem Fallrückzieher zum 1:0-Sieg in Duisburg in der Vorsaison gelungen. Weitere Informationen im Internet unter www.sportschau.de. Die Abstimmung läuft unter www.sportschau.de noch bis zum Sonntag um 20 Uhr.

Mehr zum Thema FC Hansa Rostock : Rostock holt Offensivmann Hilßner von Dynamo Dresden

>> Hier geht es zur Abstimmung

von nnn

erstellt am 07.Aug.2017 | 20:45 Uhr