FC Hansa Rostock : „Ich hoffe, die Serie hält an“

von Marie Boywitt

erstellt am 01.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Marcel Hilßner scheint beim Fußball-Drittligisten FC Hansa angekommen – nachdem er schon gegen den VfL Osnabrück (2:0) mit seinem Treffer für Jubel im Ostseestadion sorgte, hatte er auch an dem 3:0-Sieg bei der SpVgg Unterhaching maßgeblichen Anteil. Der 22-Jährige erzielte zwar keinen Treffer selbst, war aber an zweien entscheidend beteiligt (legte für Bryan Henning auf). Zudem war er ein ständiger Aktivposten und sorgte mit Einzelaktionen immer wieder für Torgefahr. „Klar, so ein Treffer gibt einem natürlich Aufwind. Ich hätte natürlich auch gerne noch einen gemacht. Aber am Ende ist es egal, wer die Tore macht“, sagt Marcel Hilßner.

Kaum vorstellbar, dass dieser Schwung erst nach einer Denkpause durch Coach Pavel Dotchev zustande kam. Denn der 52-jährige Fußball-Lehrer setzte Hilßner im Spiel gegen Osnabrück zunächst auf die Bank, nachdem seine Leistung im Ost-Duell gegen den FC Carl Zeiss Jena (0:1) nicht überzeugte. „Die Denkpause war völlig berechtigt. Ein solcher Auftritt ist nicht mein Anspruch“, gibt Hilßner zu. „Marcel hat die richtige Reaktion gezeigt“, lobt Dotchev.

Die richtige Antwort gaben die Hanseaten nun auch in Unterhaching und spielten nicht nur effektiv, sondern auch selbstbewusst auf. „Selbstvertrauen hatten wir von Anfang an – jeder hat sich den Arsch aufgerissen, ist für den anderen gelaufen. Das war ein richtig geiles Spiel. Wir haben uns was vorgenommen und das überragend auf den Platz gebracht. Von der ersten Minute an waren wir da, haben den Gegner hoch gepresst, waren dieses Mal auch kaltschnäuzig genug und haben die Dinger vorne reingemacht“, fasst Hilßner zusammen.

Zudem gelangen den Rostockern erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge. „Das ist super. Wir nehmen uns zwar jede Woche vor, dass wir drei Punkte holen, und dass wir eine kleine Serie starten. Ich hoffe, die hält jetzt auch ein bisschen an“, gesteht Hilßner, der aber nicht nur durch die Tore den Erfolg sieht, sondern auch in der Abwehrarbeit der gesamten Mannschaft: „Wir haben hinten wieder die Null gehalten, das ist überragend.“

Mit nur neun Gegentoren nach 14 Spieltagen stellt der FCH mittlerweile die beste Defensive der Liga. Das sollte Selbstvertrauen für die kommende Aufgabe am Sonntag gegen den Karlsruher SC (Anpfiff 14 Uhr im Ostseestadion) geben. „Ich denke, wenn wir nur annähernd diese Leistung wie gegen Unterhaching jede Woche abrufen können, dann ist einiges möglich dieses Jahr“, verspricht Marcel Hilßner.

Blaswich pausiert

Hansas Keeper Janis Blaswich musste aufgrund von Wadenproblemen pausieren.

Heute ist eine Trainingseinheit für 10 Uhr angesetzt.