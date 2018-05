FC Hansa Rostock : Jakob Gesien wechselt zum Chemnitzer FC

Hansa-Eigengewächs Jakob Gesien geht in die Regionalliga

von svz.de

18. Mai 2018, 17:00 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa und Mittelfeldakteur Jakob Gesien werden künftig getrennte Wege gehen. Der 20-jährige Rostocker, dessen Vertrag ausläuft, schließt sich in der kommenden Spielzeit dem in die Regionalliga Chemnitzer FC an.

Jakob Gesien durchlief alle Nachwuchsmannschaften des FCH und wurde 2017 mit einem Profivertrag ausgestattet. Im September vorigen Jahres absolvierte er im Landespokalspiel gegen Schwarz-Weiß Eldena seinen ersten und einzigen Pflichtspieleinsatz für die 1. Mannschaft des FC Hansa.

Beim 14:1-Sieg der Rostocker im Benefizspiel gegen eine Demminer Regionalauswahl am Donnerstag erzielte Gesien einen Treffer. Weiteren Tore erzielten Soufian Benyamina (4), Pascal Breier (3), Selcuk Alibaz, Lukas Scherff (beide 2), Stefan Wannenwetsch und Tommy Grupe.