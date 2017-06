FC Hansa Rostock : Kampf um die Nummer eins

Es ist Ende Juni, bereits vor einer Woche war der astronomische oder kalendarische Sommeranfang, seit dem 1. Juni ist sogar schon für die Meteorologen offiziell Sommer. Trotz der doch eher frühlingshaften Temperaturen von gerade einmal 16 Grad Celsius im Ostseebad Göhren auf Rügen hielt ich es dennoch für meine Pflicht, den Gang in die Ostsee zu wagen. Es ist doch schließlich Sommer! Bereit, mich in die Wellen zu stürzen, wurde mir beim Anblick der vorausgesagten Wassertemperaturen dann doch mulmig. Ebenfalls 16 Grad erwarten mich in dem kühlen Nass. Warm ist etwas anderes. Allerdings soll kaltes Wasser ja abhärten und gut für den Kreislauf sein. Außerdem baden jährlich Tausende schon zum Jahreswechsel – im Januar – bei weitaus niedrigeren Luft- und Wassertemperaturen an. Warum also sollte es für mich nicht möglich sein, die Kälte durchzustehen. Einen Versuch ist es wert. Und was für eine Überraschung: Als ich meinen Fuß vom warmen Sandstrand hob und in die anschwemmende Welle hielt – gedanklich schon darauf eingestellt, dass ich sofort erfriere – war das Wasser zwar zunächst kühl, aber schnell gewöhnte ich mich daran. Langsamen Schrittes watete ich tiefer ins Wasser. Was für eine Erfrischung. Nun kann ich hinter diesen Vorsatz für den Sommer an der Ostsee ein Häkchen setzen.