FC Hansa Rostock : Überraschungen zu Ostern

Kleine Hansa-Geschenke sind in mehreren Regionen von MV versteckt.

von Marie Boywitt

31. März 2018, 05:00 Uhr

Ein ganz besonderes Ostergeschenk hat sich Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock für seine Anhänger überlegt: Heute wurden mehrere kleine Pakete in Mecklenburg-Vorpommern versteckt, die unter anderem zwei Eintrittskarten für das Heimspiel gegen Unterhaching am 7. April ab 14 Uhr beinhalten. Kleiner Tipp: die Standorte sind Waren an der Müritz, Rostock, Gadebusch, Greifswald, Kühlungsborn, Kritzmow sowie das Schönberger Land.