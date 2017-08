1:1 gegen Preußen Münster : Wieder kein Heimsieg für Hansa Rostock

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Hansa Rostock hat auch im dritten Anlauf den ersten Heimsieg in der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Mecklenburger kamen am Sonntag über ein 1:1 (0:1) gegen Preußen Münster nicht hinaus. Soufian Benyamina (58. Minute) erzielte vor 12 900 Zuschauern im Rostocker Ostseestadion das einzige Tor für das Team von Trainer Pavel Dotchev. Sebastian Mai (31.) hatte die Gäste in Führung gebracht.

In der von beiden Vertretungen offensiv geführten Partie erhielten die Hoffnungen der Gastgeber auf ein Ende der Heimmisere bereits nach einer halben Stunde einen Dämpfer. Preußens Innenverteidiger Mai köpfte eine Ecke unbedrängt ein. Die Hanseaten steckten den Rückstand jedoch weg und erspielten sich bis zur Pause einige verheißungsvolle Gelegenheiten. Nils-Jonathan Körber in Münsters Tor hatte jedoch einen sehr guten Tag erwischt und zeichnete sich wiederholt aus.

Bei Beynaminas Ausgleich war Körber allerdings chancenlos. Der Angreifer nahm einen Abpraller direkt und schoss ins linke untere Eck zu seinem vierten Saisontreffer ein. In der Folge drängte Hansa auf den zweiten Treffer. Die Gäste blieben mit Kontern jedoch stets gefährlich und hatten sogar die klareren Chancen. Hansa-Keeper Janis Blaswich stand seinem Gegenüber Körber allerdings in nichts nach.

von svz.de

erstellt am 27.Aug.2017 | 16:29 Uhr