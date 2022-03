Premier League : Havertz rettet FC Chelsea späten Heimsieg gegen Newcastle

Kai Havertz hat dem in Turbulenzen steckenden FC Chelsea mit einem späten Tor noch einen Heimsieg in der Premier League beschert. Der deutsche Fußball-Nationalspieler traf in der 89. Minute zum hart erarbeiteten 1:0 (0:0) gegen Newcastle United.

Der vom deutschen Trainer Thomas Tuchel betreute Champions-League-Sieger und Clubweltmeister bleibt Dritter in der englischen Fußball-Meisterschaft, zehn Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City, das erst an diesem Montag spielt, und sieben hinter dem Tabellenzweiten FC Liverpool. Chelsea-Eigentümer Roman Abramowitsch ist von Sanktionen der britisch...

