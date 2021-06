DFB-Team : Havertz skizziert EM-Ziele - Löw: „intensive Einheiten“

Eine Woche nach dem Start der EM-Vorbereitung hat Joachim Löw in Seefeld endlich seinen kompletten 26-Mann-Kader für die Fußball-Europameisterschaft beisammen.

Seefeld in Tirol | Der Bundestrainer konnte am Donnerstagabend die Champions-League-Sieger Kai Havertz und Timo Werner vom FC Chelsea sowie Ilkay Gündogan vom unterlegenen Finalisten Manchester City als letzte Nachzügler im DFB-Quartier in Empfang nehmen. Chelsea-Profi Antonio Rüdiger war sogar schon einen Tag früher nach Tirol angereist. Das Königsklassen-Quartett a...

