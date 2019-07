Focus-Gründer : Helmut Markwort appelliert an Hoeneß: «Sie werden gebraucht»

Focus-Gründer Helmut Markwort wirbt für einen Verbleib von Uli Hoeneß in seinen Ämtern beim FC Bayern München.

von dpa

27. Juli 2019, 17:57 Uhr

«Lieber Uli Hoeneß, ich bin erschrocken über die Spekulation, dass Sie vielleicht bei Bayern nicht mehr Verantwortung tragen wollen», sagte Markwort in einer Video-Botschaft an den Bayern-Präsidenten bei focus.de. Als langjähriger Weggefährte in Aufsichtsrat und Verwaltungsbeirat sowie als Fan dieses «wunderbaren Vereins» könne er ermessen, wie wichtig Hoeneß' Engagement für den deutschen Fußball-Rekordmeister sei.

Er könne verstehen, dass das Wirken von Hoeneß für die Familie zu viel werde. «Ich möchte trotzdem an Sie appellieren, weiterzumachen. Sie werden gebraucht», sagte er weiter. Laut dem Bericht ist Markwort (82) der erste Unterzeichner einer Online-Petition. Ihr Titel: «Mia san Uli - Hoeneß muss bleiben».

Hoeneß wolle nach einem Bericht der «Bild» im November nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident des FC Bayern antreten und auch als Aufsichtsratschef aufhören. Hoeneß hat via «Kicker» eine Erklärung für den 29. August angekündigt.