Bundesliga : Hertha hält an Trainer Korkut fest - Klartext an die Profis

Noch kein Spiel hat Hertha BSC in diesem Jahr gewonnen und taumelt immer mehr in Richtung Abstieg. Geschäftsführer Bobic hält noch an Trainer Korkut fest - und findet deutliche Worte für die Spieler.

Frisch gestärkt vom Vertrauensbeweis seines Geschäftsführers machte Hertha-Trainer Tayfun Korkut seiner abstiegsgefährdeten Mannschaft gleich mal eine deutliche Ansage. „Scheiß auf mich, ich möchte, dass ihr gewinnt“, rief der 47-Jährige seinem Team im Training zu. Am Rande des Platzes stellte Geschäftsführer Fredi Bobic den Profis des Berliner Fußball...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.