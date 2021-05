Bundesliga-Abstiegskampf : Hertha-Personalnot noch größer: Ngankam und Khedira fraglich

Die Personalnot von Hertha BSC im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wird immer größer.

Berlin | Vor dem möglicherweise für den Klassenverbleib schon entscheidenden Spiel gegen den 1. FC Köln bangen die Berliner nun auch noch um Nachwuchsstürmer Jessic Ngankam. Der 20-Jährige laboriert nach seinem Siegtreffer zum 2:1 bei Schalke 04 am Mittwoch an Knieproblemen, wie Trainer Pal Dardai berichtete. Ob Ngankam am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Olympia...

