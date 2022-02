Fussball : HSV-Heimspiele gegen Werder Bremen und KSC ausverkauft

Die anstehenden Heimspiele des Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen am 27. Februar und im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC am 2. März sind ausverkauft. Wie die Hanseaten dazu am Freitag mitteilten, wurde der Vorverkauf schon nach dem Vorgriffsrecht der Dauerkartenpfand-Inhaber beendet. Für beide Spiele wurden die jeweils verfügbaren 10.000 Tickets verkauft.

Grund: Nach der aktuellen Verordnungslage in der Corona-Pandemie sind bisher nicht mehr als 10.000 Besucher pro Spiel im Volksparkstadion zugelassen. „Sollte der HSV in den kommenden Tagen eine Genehmigung für eine Kapazitätserweiterung erhalten, würde der Kartenverkauf schnellstmöglich mit dem Vorverkauf an Vereinsmitglieder fortgesetzt werden“, teilt...

