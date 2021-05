2. Liga : HSV verpflichtet Tim Walter als neuen Trainer

Der HSV hat den nächsten Trainer. Dreimal blieb die Mission Aufstieg unerfüllt. Jetzt soll sich Tim Walter als nächster Chefcoach versuchen. Ein kleines Ziel formuliert er bereits.

Hamburg | Vierte Zweitliga-Saison, sechster Trainer - das Tempo des Umbruchs beim Hamburger SV bleibt hoch. Nach Daniel Thioune und Horst Hrubesch in der gerade beendeten Saison nimmt Tim Walter auf dem Stuhl des Cheftrainers Platz und soll die Rückkehr des einstigen Bundesliga-Dinos in die Eliteliga ermöglichen. Am Dienstag wurde der 45-Jährige beim hanseat...

