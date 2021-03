WM-Qualifikation : „Human Rights“: DFB-Elf mit Botschaft vor Island-Spiel

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island am Donnerstag in Duisburg mit der Aufschrift „Human Rights“ (Menschenrechte) präsentiert.

Welcher Hintergrund die Aktion hatte und ob es womöglich auch auf die Arbeitsbedingungen im WM-Gastgeberland Katar abzielte, blieb zunächst unklar. Erst am Vortag hatt...

