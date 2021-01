Tottenham Hotspur : Kane fehlt Tottenham nach Knöchelverletzungen

Der englische Fußball-Nationalspieler Harry Kane wird seinem Club Tottenham Hotspur nach Verletzungen an beiden Knöcheln einige Wochen fehlen.

London | „Es sind beide Knöchel, nicht nur einer“, sagte Spurs-Trainer José Mourinho nach der 1:3-Niederlage gegen Meister FC Liverpool in der Premier League. Der 27 Jahre alte Angreifer musste in der ersten Halbzeit mehrmals behandelt werden und wurde in der Ha...

