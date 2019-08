2. Liga : Karlsruhe verpasst Rückkehr auf Platz eins

Düsseldorf (dpa) - Aufsteiger Karlsruher SC hat die erste Saison-Niederlage kassiert und die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

von dpa

18. August 2019, 15:38 Uhr

Nach zuvor zwei Siegen verlor der frühere Europacup-Teilnehmer am 3. Spieltag mit 1:2 (1:1) bei Holstein Kiel. Neuer Spitzenreiter ist nach dem 1:0 gegen den VfL Bochum am Freitag der Hamburger SV. Der KSC ist hinter dem HSV und dem VfB Stuttgart (beide 7) Dritter. Darmstadt 98 könnte am Montag mit einem Sieg mit drei Toren Unterschied beim VfL Osnabrück zum HSV aufschließen.

Die ersten drei Punkte nach zwei Niederlagen holte Dynamo Dresden durch das 2:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim. Heidenheim verpasste den Sprung in die Spitzengruppe. Die SpVgg Greuther Fürth feierte durch das 1:0 (0:0) gegen Jahn Regensburg bereits den zweiten Sieg.