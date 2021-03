WM-Qualifikation : Keine FIFA-Strafe nach Norwegen-Protest gegen Katar

Der Weltverband FIFA wird nach dem Protest der norwegischen Nationalmannschaft gegen die Arbeitsbedingungen im WM-Gastgeberland Katar kein Disziplinarverfahren einleiten.

Oslo | „Die FIFA glaubt an die Meinungsfreiheit und an die Kraft des Fußballs, den positiven Wandel voranzutreiben“, teilte der Weltverband auf dpa-Anfrage mit. Die Äußerung politischer Botschaften war im Weltfußball in den vergangenen Jahren immer wieder ein Streitthema. Die Norweger hatten vor ihrem ersten Qualifikationsspiel zur WM 2022 gegen Gibraltar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.